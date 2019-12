Basket femminile | Serie A1 2019-2020 | due big match nella 10a giornata | San Martino di

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Si svolgerà nel weekend, con due anticipi sabato 14 e altre cinque partite domenica 15, la 10adiA1 di. Si parte domani alle 20.30 con il bigdel PalaLupe tra Sandi Lupari e Ragusa. Venete e siciliane, al momento, fanno parte del gruppone di quattro squadre che insegue, a 14 punti, la capolista Schio. Le ospiti potranno contare, oltretutto, su Marzia Tagliamento, arrivata in settimana da Battipaglia. L’altro anticipo si svolgerà alle 21.00 e vedrà Costa Masnaga, squadra in crisi di risultati, ospitare Empoli che, invece, è partita molto bene. Arrivano brutte notizie, tuttavia, per le toscane, dato che l’infortunio di Tay Madonna è grave e la costringerà a saltare il resto della stagione. Il primodella domenica, il quale si svolgerà alle 16.00, vedrà affrontarsi due squadre che occupano le ultime posizioni della ...

GazzettaSalerno : Basket Femminile, è derby Salerno-Scafati. - corriereviterbo : Trasferta in Sardegna per le viterbesi contro il Cus Cagliari #Belli #Viterbo #Cus #Cagliari #basket #A2 femminile… - tusciatimes : Basket femminile, la Belli 1967 in trasferta a Cagliari - -