Basket | Eurolega 2019-2020 | i risultati del 13 dicembre Nikola Mirotic trascina il

(Di sabato 14 dicembre 2019) Quattro partite si sono giocate nella seconda notte del tredicesimo turno dell’. Solo uno il successo fuori casa, e proprio nel campo teoricamente più caldo dell’intera competizione continentale. Andiamo a vedere quello che è successo oltre Milano. LA CRONACA DI ASVEL VILLEURBANNE-OLIMPIA MILANO ZALGIRIS KAUNAS-VALENCIA82-86 (21-19, 48-47, 57-64)Lo Zalgiris cade in casa contro Valencia, rimanendo fanalino di coda con un record di 3-10 mentre gli spagnoli salgono a 5-8. L’inizio è abbastanza equilibrato, anche se Colom da tre firma il 7-12 ospite. I lituani si riprendono velocemente con la batteria americana, e Ulanovas con una gran schiacciata fa esplodere la Zalgirio Arena per il 19-16. Landale carica ulteriormente l’ambiente con il canestro quasi sulla sirena che vale il 21-19, poi Lekavicius prova a far scappare i padroni di casa (32-25). ...

