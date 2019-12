Banca Popolare di Bari | scontro al Governo Iv non partecipa al Cdm

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) In corso il Cdm per salvare ladi. Italia Viva non presente: “Rottura nel metodo e nel merito”. Nel mirino il M5s. ROMA – Il premier Conte ha convocato un Cdm d’urgenza per salvare ladi. La decisione è stata presa da Palazzo Chigi dopo la decisione da parte di Palazzo Koch di nominare un commissario per l’Istituto di credito pugliesi in grave difficoltà da mesi. Da parte di Bankitalia si è deciso di mandare Enrico Ajello e Antonio Blandini come nuovi numeri uno dellain attesa di una cordata pronta a rivelare l’intero istituto: “La clientela – si legge nel comunicato – può continuare ad operare presso gli sportelli con la consueta fiducia“. Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi sudiNella serata di venerdì 13 dicembre 2019 è stato convocato un ...

