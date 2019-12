Banca popolare di Bari commissariata da Bankitalia per perdite | sciolti gli organi sociali

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ladiè statae dunque sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria. Lad’Italia ha disposto lo scioglimento deglicon funzioni di amministrazione e controllo. Alla base della decisione, le consistentipatrimoniali, come si legge sul sito dellapugliese. Nel pomeriggio il Cda dell’istituto di credito era stato convocato dalla Vigilanza di via Nazionale. Per salvarsi, la più grandedel Sud deve procedere a un rafforzamento patrimoniale di circa 1 miliardo per far fronte ai crediti deteriorati. Popha comunque tentato di rassicurare i suoi clienti: «Laprosegue regolarmente la propria attività. La clientela può pertanto continuare ad operare presso gli sportelli con la consueta fiducia». Con lo stesso provvedimento sono stati nominati Enrico Ajello e Antonio Blandini quali ...

