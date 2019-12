Banca Popolare di Bari commissariata Caos nel governo | Italia Viva | Gravissimo

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Nuova polemica in seno al, esplosa nel tardo pomeriggio di oggi dopo che lad'ha deciso di commissariare ladi, nominando come commissari straordinario Enrico Ajello e Anotnio Blandini e come membri del comitato di sorveglianza Livia Casale, Francesco Fioretto e Andrea Grosso. Bankha cercato di rassicurare i clienti della:"Lad'ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo delladie la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 70 e 98 del Testo Unicorio, in ragione delle perdite patrimoniali", si legge sul sito dellapugliese. Che rassicura i clienti: "Laprosegue regolarmente la propria attività. La clientela può pertanto continuare ad operare presso gli sportelli con la consueta ...

Mov5Stelle : Su Banca Popolare di Bari Renzi vaneggia. Se il governo interverrà sarà proprio per evitare il massacro dei rispa… - TeresaBellanova : No, non ci sto alle cose che leggo stamani su alcuni giornali a proposito del Consiglio dei Ministri su Banca Popol… - petergomezblog : Banca popolare di Bari commissariata da Bankitalia. Italia viva contro salvataggio e il governo non vara il decreto… -