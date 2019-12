Badminton | Italian International 2019 | subito fuori tutti gli azzurri impegnati nei

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La prima giornata dedicata ai tabelloni principali dell’divede l’eliminazione immediata diglii in gara. Nel doppio misto Gianmarco Bailetti e Martina Corsini escono per mano della coppia numero due del tabellone, composta dai russi Evgenij Dremin ed Evgenia Dimova, che si impone col punteggio di 21-11 21-13. Nel doppio maschile Gianmarco Bailetti e David Salutt vengono battuti dai russi Rodion Alimov ed Evgenij Dremin, vittoriosi con un duplice 21-18, mentre Giovanni Greco e Kevin Strobl sfiorano il passaggio del turno, ma cedono ai vantaggi del terzo set ai transalpini Samy Corvee e William Villeger, che portano a casa il successo per 21-13 19-21 22-20. Nel doppio femminile infine Judith Mair e Gianna Stiglich vengono superate dalla coppia numero 4 del tabellone, formata dalle russe Anastasiia Akchurina ed Olga Morozova, che ...

