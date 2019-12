Avete mai visto il marito di Anna Foglietta? Affascinante promoter finanziario FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Classe 1979è un’attrice italiana che abbiamo avuto modo di apprezzare in diversi film, da “Perfetti Sconosciuti” a “La mafia uccide solo d’estate”. In passato è stata legata al collega di Distretto di polizia, Enrico Silvestrin, ma dal 2010 è sposata con ilPaolo Sopranzetti, con cui ha avuto tre figli, Lorenzo, Nora e Giulio. Ecco chi è Paolo Sopranzetti, ildiPaolo Sopranzetti è undi. Descritto dacome una “persona centrata”, i due erano compagni di scuola, ma a farli rincontrare è stato il social Facebook. Su Twitter lui si definisce “, padre laureato, Fineco wealth advisor”, di professione, infatti, fa il consulentee gestisce e monitora portafogli privati e aziendali. Il suo sogno nel cassetto, però, sarebbe quello di mettersi alla prova al cinema, ...

