Avete mai visto dove vive Andrea Bocelli? Ville da sogno FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Quando non è impegnato con il suo lavoro,ama rilassarsi nella tenuta Poggioncino, a Lajatico, un incantevole borgo della provincia di Pisa,con Veronica Berti, la sua seconda moglie, da cui ha avuto una figlia, Virginia. Eccoe sua moglie Veronica vivono nella tenuta Poggioncino, di cui la famigliaè proprietaria da generazioni. Una delle sue più grandi passioni è l’equitazione, e la tenuta è famosa soprattutto per le sue scuderie. La tenuta conta su 140 ettari di terra, di cui otto sono destinati al vigneto. La famiglia, infatti è impegnata anche nella produzione di vini; ad occuparsene è il fratello del tenore, Alberto, architetto, ma anche manager e contadino., la sua casa a Forte dei MarmiOltre alla tenuta Poggioncino,possiede una meravigliosa villa a ...

MarcoMoriniTW : Quel tweet era per #AdoreYou e per #Eroda. Per quanto negli anni ci abbia sempre sorpreso e stupito, non ci si abit… - sellerioeditore : Oggi in Sicilia per #SantaLucia tutti mangiano le #arancine. Avete mai provato a cucinarle con la ricetta suggerita… - Ernesto29296958 : RT @yy01329: @AdryWebber @Gianfra79238417 Scuse accettate! Mi spiace per Lei. Avete subito il più grande tradimento mai visto nella storia… -