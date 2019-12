Avellino | stipendi e contributi pagati | la nota della società biancoverde

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– L‘U.S1912 ha comunicato che, in data odierna, sono stati effettuati tutti i bonifici per il pagamento degli emolumenti dei tesserati e dei dipendenti aziendali, in osservanza delle disposizioni previste dall’art. 85 e ss. delle N.O.I.F. Ecco laufficiale: “La U.S.1912 S.r.l. comunica che, in data odierna, sono stati effettuati tutti i bonifici per il pagamento degli emolumenti dei tesserati e dei dipendenti aziendali, in osservanza delle disposizioni previste dall’art. 85 e ss. delle N.O.I.F. Si è provveduto, altresì, al pagamento delle ritenute e deiprevidenziali afferenti agli emolumenti corrisposti. Laringrazia i professionisti che hanno dedicato l’intera giornata odierna ad ottemperare a tali adempimenti, tutti i collaboratori aziendali che si sono prodigati per fornire la massima ...

