Avellino | novanta artisti per la terza edizione di “Natale ad Arte”

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Si rinnova l’appuntamento con la rassegnaca “ Natale adgiunta alla. Sarà il Museo Irpino, nel carcere borbonico di, ad accogliere le opere diche da tutta Italia e dal mondo hanno voluto aderire all’iniziativa che celebrare il Natale attraverso l’arte, la forma di linguaggio per eccellenza. In esposizione lavori originali ed inediti provenienti da Argentina, Belgio, Bielorussia , Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Italia, Macedonia, Messico, Portogallo, Serbia, Spagna, Turchia e Venezuela. I lavori, tutti su carta e di piccolo formato, richiamano i due simboli della festa per rievocare quella luce del Natale come occasione per rinascire alla vita e nell’amore per il prossimo. Questi i nomi degli...

