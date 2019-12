Auto esplode a Padova | sfiorata la tragedia | uomo vivo per miracolo

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019), gravissimo incidente lungo la SS 516: coinvolto un cinquantenne di Fontaniva al rientro dal mercato settimanale di Chioggia, dove lavorava. Secondo le prime ricostruzioni, l’avrebbe perso il controllo del mezzo: sul posto intervenuti i soccorsi.laa Cambroso di Codevigo, in provincia di. Lungo la SS 516, un ambulante cinquantenne stava tentando di rientrare dal suo lavoro al mercato settimanale di Chioggia, in provincia di Venezia, quando avrebbe perso il controllo del proprio mezzo all’incrocio tra la statale e via Mattei, uscendo dalla carreggiata. E.C. di Fontaniva, che trasportava tessuti, è riuscito appena in tempo ad uscire dall’abitacolo prima che il mezzo prendesse fuoco. L’, che ha rischiato di morire bruciato, è stato successivamente soccorso dal personale medico, mentre gli agenti delle forze dell’ordine ...

