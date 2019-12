Atalanta | Castagne e il pressing di Gasperini

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Anche in Ucraina si è visto il solitotipico dell’di. Duelli uomo su uomo per recuperare palla in avanti Anche nella sfida decisiva contro lo Shakhtar, l’dinon si è snaturata. Ha vinto proponendo il suo ambizioso e tipico calcio, approcciando quindi con la solita intensità nel tentativo di recuperare palla in avanti. Si vede bene nella slide sopra, con le solite marcature a uomo del calcio di. Non c’è soluzione di passaggio per i giocatori ucraini, ogni uomo è preso da uno dell’. Da notare la posizione di, così come l’uscita di Djimsiti a destra. Leggi su Calcionews24.com

