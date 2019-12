Atalanta agli ottavi | una Champions League da Dea – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L’ha compiuto il miracolo: con la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk ha centrato la qualificazionediNotti magiche per l’, che fa emozionare i suoi tifosi e in generale gli appassionati di calcio. Gli orobici, vincendo 3-0 in casa dello Shakhtar Donetsk, hanno infatti strappato il pass per glidialla loro prima partecipazione. Sono bastati 7 punti alla Dea per giocarsi tutte le proprie chance nella fase a eliminazione diretta della competizione. E a passare il turno dopo aver perso le prime tre partite del girone e dopo averne totalizzato soltanto uno in quattro. Leggi su Calcionews24.com

Atalanta_BC : #ShakhtarAtalanta | 0-3 | FULL-TIME ???? PASSIAMO NOI PASSIAMO NOI PASSIAMO NOI!!! SIAMO AGLI OTTAVIII!!! STRAORDINA… - FBiasin : #Percassi ha preso l'#Atalanta. L'ha fatta diventare una certezza in A. L'ha portata in Champions. Ha rifatto lo st… - TuttoMercatoWeb : ?? Delirio #Atalanta: tifosi in piazza per festeggiare lo storico accesso agli ottavi di #ChampionsLeague -