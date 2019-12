ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano oggi in tv | orario d’inizio | programma | streaming

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Appuntamento con l’Eurolega per l’, che si presenta in Francia per giocare all’Astroballe di, dove è ospite dell’, la squadra transalpina più titolata in ambito nazionale. Nessuno, infatti, ha vinto tante volte il campionato francese quanto l’: 19. Da cinque anni, inoltre, la squadra è di proprietà dell’ex stella NBA Tony Parker, che prima del 2014 già deteneva delle quote della società. La formazione di coach Zvezdan Mitrovic è priva di Adreian Payne sotto canestro, così come quella di Ettore Messina deve pagare l’assenza di Nemanja Nedovic nel reparto degli esterni. Per i padroni di casa, nei quali giocano due ex della Serie A, Jordan Taylor e David Lighty, c’è parecchio interesse da diverse settimane intorno a Théo Maledon, prospetto NBA che può valere una delle prime 10-12 scelte al draft 2020. L’ritrova Vladimir Micov e ...

