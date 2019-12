Assoluti invernali | Federica Pellegrini vince i 100 stile libero

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 13 dicembre 2019)si e' aggiudicata la finale dei 100aglidi nuoto a Riccione. La divina ha nuotato in 53"95, battendo Silvia Di Pietro, argento in 54"95. Terzo posto per Paola Biagioli (55"32). "Il tempo sotto i 54" va sempre bene, ma sono 'morta' negli ultimi dieci metri" dice la campionessa azzurra ai microfoni di Rai Sport che poi scioglie la riserva annunciando che domani gareggera' anche nei 200 metri. "Non siamo brillantissimi ma va voglio vedere cosa succede - afferma -. Si comincia a sentire la fatica per aver fatto tante gare nel giro di tre mesi. Soprattuto a livello nervoso lo sento molto".

