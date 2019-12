Asili nido | costi elevati e offerta inadeguata Importanti interventi in legge di bilancio

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il recente report dell’Istat sull’di, ci conferma un quadro di inadeguatezza e insufficienza dei servizi per la prima infanzia. Solo il 24,7% dei bambini con meno di 3 anni, nel nostro paese, frequenta un asilo. Si tratta di una delle principali ragioni che rendono difficile la scelta di fare figli per le giovani coppie.Due gli elementi che devono essere sottolineati: ie le carenze dell’.Isostenuti dalle famiglie per i servizi educativi per la prima infanzia, sia pubblici che privati, sono significativi. Nel 2018, la spesa complessiva delle famiglie italiane è stata pari a 624 milioni. L’onere medio, che era pari a 1.570 euro nel 2015, è salito a 1.996 euro nel 2017.Non meraviglia quindi che i vincoli economici spieghino una parte non trascurabile della mancata iscrizione all’asilodei ...

nzingaretti : Oggi #Istat ci dice che nel 2018 il 12,4% delle famiglie italiane non ha iscritto i figli ad #asilonido a causa dei… - marattin : Oggi una nuova vetta in tv. Mi hanno accusato di parlare di un piano (quello per gli asili nido) che “non c’è nella… - matteosalvinimi : #Salvini: Secondo Gualtieri dal primo gennaio maggior parte delle famiglie avranno diritto ad asili nido gratis. Un… -