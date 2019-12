Ascolti tv | “Io ricordo Piazza Fontana” battuta da All Together Now

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La seconda puntata di "AllNow", lo show con Michelle Hunziker, vince la serata del 12 dicembre 2019 e batte la docufiction "IoFontana" con Giovanna Mezzogiorno. Ma è quasi un testa a testa: su Canale 5, gli spettatori sono 2.570.000 pari al 14.2% di share. Su Rai1, sono 2.406.000 spettatori per uno share pari al 10.5%

IlContiAndrea : Ieri il bellissimo monologo di #VanessaIncontrada sull'accettazione di sé stessi in un'epoca in cui tutti puntano i… - carmelitadurso : Grazie per gli ascolti stratosferici di ieri!!! ?????? Siete tantissimi e io #viamooooo!!!! ?????? P.S. Notate la paura d… - trashtvstellare : ASCOLTI TV / GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2019 Io Ricordo Piazza Fontana: 10.5% All Together Now: 14.2% Stati Generali: 5.6%… -