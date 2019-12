Arrivano i gadget e i giocattoli dedicati a Baby Yoda

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 13 dicembre 2019) (Foto: Hasbro) L’epopea dicontinua: il vero protagonista assoluto di The Mandalorian ha preso prepotentemente la scena conquistando meme sin dalla sua prima, coccolosa, apparizione. E finalmente è arrivata la collezione definitiva diche tutti aspettavano, quella di Hasbro, che include anche una action figure morbida e soprattutto parlante. Inutile negare il disappunto dei fan all’apparizione dei primisulla nuova serie di Disney, con magliette che sembravano stampate in casa. Si è messa una pezza con le prime proposte di Funko, ma non era ancora abbastanza perché ci si aspettava per Natale un toy come si deve e Hasbro ha finalmente coperto questa inaccettabile lacuna. Conosciuto ufficialmente come “The Child” ma per tutti appunto, è la punta di diamante della nuova gamma didi Habro. La versione più interessante è quella ...

Noovyis : (The Mandalorian: i gadget di Baby Yoda arrivano tardi e Disney perde milioni a Natale) Playhitmusic - - zazoomblog : The Mandalorian: i gadget di Baby Yoda arrivano tardi e Disney perde milioni a Natale - #Mandalorian: #gadget… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Mandalorian: i gadget di Baby Yoda arrivano tardi e Disney perde milioni a Natale… -