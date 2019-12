Arrestato un italiano in Colombia per traffico di minore

Leggi la notizia su bigodino

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La vicenda è accaduta in, dove un uomodi circa 49 anni è stato fermato all’aeroporto, mentre cercava di imbarcarsi per Amsterdam. Aveva con sé una bambina di circa 18 mesi, che però non era sua figlia. La verità è stata scoperta dalle forze dell’ordine, quando hanno capito che c’era qualcosa che non andava nei suoi documenti.. Il suo nome è Mirko Coccato, è un cittadinodi 49 anni ed è stato accusato didi minori. L’uomo aveva con se un certificato falso, che attestava che lui era padre biologico della bambina e un documento di sua madre, anche questo irregolare. Durante le indagini delle forze dell’ordine, si è presentata una donna che ha affermato di essere la bambina la madre della bambina ed ha confessato di averla affidata ...

gaiaitaliacom : Cinque chili di hashish e marijuana: arrestato cinquantenne italiano - gaiaitaliacomRE : Cinque chili di hashish e marijuana: arrestato cinquantenne italiano - gaiaitaliacom : Cinque chili di hashish e marijuana: arrestato cinquantenne italiano -