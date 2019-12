Arrestato trafficante di bambini | si tratta di un 49enne padovano

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Le autorità colombiane hanno fermato all’aeroporto di Cartagena Mirco Coccato,di 49 anni. L’uomo ha a suo carico la pesante accusa di traffico di minori. Il, infatti, è stato fermato mentre stava per prendere un volo diretto ad Amsterdam con una bambina di 18 giorni non sua. Stando a quanto riporta la stampa locale, ad insospettire gli agenti presenti all’aeroporto, è stato il documento della piccola, il quale presentava alcune irregolarità. Quando tutto questo è stato fatto notare a Coccato, il quale sosteneva di essere il padre biologico della piccola, l’uomo ha iniziato ad irritarsi, avvalorando così i sospetti dei poliziotti. In questo modo gli agenti si sono convinti di approfondire la vicenda, cercando di scoprire la verità.diitaliano Gli agenti hanno quindi controllato tutti i viaggi effettuati in Colombia ...

