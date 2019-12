Arrestato stalker 24enne | minacciava la fidanzata per fare sesso

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Mesi di botte e minacce per costringere laad avere dei rapporti sessuali.il fidanzatoche per diversi mesi ha costretto a vivere in un vero e proprio incubo una giovane ragazza di 20 anni, originaria di Corato in provincia di Bari. Gli agenti del Commissariato di Corato hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa mercoledì 11 dicembre dal Tribunale di Trani, nei confronti del, mesi di minacce Il ragazzo, residente a Bisceglie, dovrà rispondere delle accuse di atti persecutori e violenza sessuale. Dalle indagini infatti sono emerse le ripetute minacce e molestie ai danni della 20enne, tali da causare nella vittima un persistente stato di ansia e paura. La ragazza non temeva solo per se stessa ma anche per l’incolumità di tutta la sua famiglia. Il giovanedagli agenti ...

