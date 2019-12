ArcelorMittal, fari puntati sulla trattativa con il governo: lo spiraglio, ipotesi rinvio della causa anti-chiusura (Di venerdì 13 dicembre 2019) Dopo la decisione del giudice Maccagnano che ha confermato lo spegnimento dell’altoforno 2 degli stabilimenti dell’ex Ilva, in controtendenza, si fa sempre più concreta l’ipotesi che l’udienza nella causa in corso a Milano tra i commissari e ArcelorMittal, prevista per il 20 dicembre, slitti a gennaio. Tutto dipende da come evolverà il negoziato tra governo e azienda franco-indiana nelle prossime ore (prevedibilmente tra oggi e domani) e solo se si capirà che la mediazione potrà andare avanti, si arriverà ad una richiesta congiunta al giudice Claudio Marangoni di aggiornare l’udienza ad altra data. La trattativa è definita “fluida” e senza certezze e i legali delle parti attendono di capire cosa succederà in questi due giorni. Il termine ultimo per Mittal per depositare una memoria per contrastare il ricorso cautelare d’urgenza ...

