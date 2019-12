Apple acquista una startup per rivoluzionare la fotografia sugli iPhone di domani?

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Stando a quanto riportato da Bloomberg,ha acquisito Spectral Edge, un’innovativadel Regno Unito, la cui tecnologia potrebbe potenzialmente migliorare in maniera drastica la qualità delle foto sui prossimi. Lanasce come spin off ‎di un progetto di ricerca condotto dall’Università dell’East Anglia, in cui è stata messa a punto una tecnologia dicomputazionale in grado di migliorare la qualità delle foto unendo i dati rilevati da un sensore fotografico standard e quelli catturati da un obiettivo a infrarossi. ‎La tecnica dicomputazionale, chiamata Phusion, funziona particolarmente bene nel migliorare la profondità di campo e la resa cromatica, consentendo anche di catturare una maggior quantità di dettagli in condizioni particolari, ad esempio quando c’è nebbia o quando alcuni elementi della scena inquadrata ...

