Appena iniziato il matrimonio | il cane dello sposo cattura l’attenzione di tutti e fa la

Leggi la notizia su baritalianews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Un giorno indimenticabile quello deltra Matthew e Nambok Howard che si è svolto in campagna alla presenza di tanti amici. Alla cerimonia hanno partecipato anche i quattro cani di Matthew. Tre di loro molto docili, uno di nome Diesel molto irrequieto. E’ stato proprio Diesel che all’inizio della cerimonia ha deciso diredii presenti alla cerimonia. Ilsi è avvicinato alla sposa ha annusato il vestito e ha deciso che quella donna doveva essere sua così ha alzato la zampa e haa fare la pipì sull’abito della sposa. Ha raccontare l’accaduto è stato lo stessoche però ha spiegato che “Fortunatamente, vista l’angolazione, ha mancato il suo vestito di pochi centimetri”. Ilperò non contento haa scalciare le tante foglie presenti prima di andarsene scodinzolando evidentemente felice per quello ...

Pink_Sunglasses : Non sono normale se ho appena iniziato un rewatch di Smallville adesso, eh? - medvcine : ho appena iniziato il terzo ascolto di fine line come stiamo? - waitforhes : Harry ha appena iniziato a salvare l'industria musicale ma non temete perché il 31 gennaio arriva Louis Tomlinson c… -