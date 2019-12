Anticipazioni Un posto al sole del 13 Dicembre | ecco cosa accadrà

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 13 dicembre 2019)nella prossima puntata di Unalin onda oggi, Venerdì 132019, su RaiTre dalle ore 20.30dove eravamo rimasti: Arrivo il giorno dell’udienza. Diego è sempre più convinto a patteggiare e quindi ad accettare l’offerta dell’avvocato Leone. Ma il Giordano sta per fare un incontro importante e inatteso che lo sconvolgerà. Incontrerà Irene, la madre del ragazzo ucciso sotto gli occhi di Rita. Il ricordo della tragedia che colpì sua madre gli farà cambiare la sua decisione? Angela organizza un’iniziativa per incastrare il Palladini e prova sempre a convincere Clara a denunciarlo. Alberto nel frattempo smarrisce ogni certezza e si rende conto che la sua presenza ai cantieri. Serena nel frattempo è in pensiero per il suo beb che non decolla, infatti non ha ancora ricevuto nessuna prenotazione. L’attività non sta ...

zazoomnews : Un posto al sole anticipazioni dal 16 al 20 dicembre: Diego non patteggia - #posto #anticipazioni #dicembre: - zazoomblog : Un posto al sole: i grandi timori di ARIANNA anticipazioni - #posto #sole: #grandi #timori #ARIANNA - unpostoalsun : Forse lo sapevate già. Un Posto al Sole, anticipazioni: #DavideDevenuto lascia la soap #upas -