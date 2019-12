Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×10 | ecco chi sopravviverà all’incidente

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Spoiler Grey’s16×10, Jason Wiston George: “Ben Warren ce la farà” A circa un mese dalla messa in onda, lo sconvolgente finale invernale di Grey’snon smette di far discutere i fan. Le ultime scene della 16×09 hanno infatti anticipato l’arrivo dell’ennesima catastrofe che colpirà l’equipe del Grey-Sloan Memorial e il team della Stazione 19. Fissato per giovedì 23 gennaio, lo speciale “crossover-event” seguirà le vicende dei vigili del fuoco impegnati nel disperato tentativo di soccorrere gli amici rimasti intrappolati nel bar di Joe. Una situazione che – come anticipato da Krista Vernoff – metterà in pericolo la vita di tutti i personaggi coinvolti. A mitigare, almeno in parte, la curiosità dei telespettatori sono arrivate le dichiarazioni di Jason Wiston George. L’interprete di Ben Warren, ...

