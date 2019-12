Annunciato Magic | Legends | un nuovo MMORPG d' azione ambientato nel mondo di Magic | The

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Oggi Perfect World Entertainment e Cryptic Studios hannoufficialmente, un entusiasmanted'negli iconici piani di: The Gathering. Nel corso degli ultimi 25 anni, il gioco di carte strategico di Wizards of the Coast si è trasformato in un fenomeno globale, con oltre 40 milioni di giocatori in 70 paesi a oggi. Gli appassionati avranno l'opportunità di immergersi nell'acclamato immaginario multiverso di: The Gathering come potenti Planeswalker armati di incantesimi, personaggi che potranno creare quandoinizierà la fase di beta test nel 2020."È un momento incredibile per i fan di: The Gathering," ha detto Yoon Im, CEO di Perfect World Entertainment. "Noi stessi ne siamo appassionati e siamo entusiasti di poter collaborare ancora una volta con Wizards of the Coast. Con i suoi mondi particolareggiati e ...

