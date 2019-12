Anm | contratti lavoratori interinali | il Tar revoca il decreto cautelare

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Il Tar della Campania hato ilin merito aideiper Anm. Il tribunale amministrativo nell’accogliere l’istanza didelha espressamente fatto riferimento nella motivazione all’avvio della somministrazione del personale che avverrà nei primi giorni della prossima settimana, come da contratto tra Anm e la società interinale. L’azienda ha quindi agito celermente con i propri legali per poter inserire al più presto i 120che permetteranno di migliorare i servizi. Parte di questisaranno impiegati sulle funicolari . Intanto è in corso di redazione una relazione dettagliata degli stop della Linea 1 della metropolitana degli ultimi giorni. La relazione andrà a integrare l’esposto-denuncia per interruzione di ...

