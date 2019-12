Animali | volpe investita da un treno | salva FOTO

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) C’era una volta una piccolache voleva vedere la città…potrebbe iniziare così se fosse un’avventura narrata in un libro per bambini, con le mille peripezie metropolitane prima del lieto fine. Vi dico subito che come nelle favole la nostra storia finisce bene e laora è in salvo, ma la poveretta, incuriosita forse dalle luci o in cerca di cibo ha attraversato i binari nei pressi della stazione di Battipaglia (Salerno) ed è statada un. L’urto, che per fortuna le ha ferito solo una zampa, ha lasciato però latramortita vicino ai binari, con la concreta possibilità di essere travolta dal passaggio di altri convogli. Alcuni passeggeri l’hanno notata chiamando la polizia e gli agenti della Ferroviaria sono andati subito a recuperarla. Nell’attesa che venisse visitata dal veterinario dell’ASL di Salerno, ha ricevuto un sacco di coccole dai poliziotti ...

