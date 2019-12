Amrabat – Ora si può chiudere | il Napoli ha alzato l’offerta

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sofyanresta uno dei nomi caldi per il mercato del. Ilaccelera per Sofyan, centrocampista classe 1996 dell’Hellas Verona. In giornata c’è stato un incontro tra le due società che, come riferisce la redazione di Sky Sport, ha avuto un esito positivo. Gli azzurri hanno aumentatoiniziale, arrivando fino a 14-15 milioni di euro bonus compresi, ma la richiesta è di 20 milioni. In ogni caso, ci sono i presupposti affinché le parti si vengano ulteriormente incontro dalla settimana prossima in poi, per raggiungere l’intesa totale e definitiva. Ottenuta quella, ilnegozierà il contratto del giocatore con il suo entourage. L’operazione sarà chiusa subito per esigenze di bilancio, masi trasferirebbe soltanto a fine stagione, avendo già giocato in due squadre diverse dall’inizio della stagione ad ora. La situazione con il Club ...

