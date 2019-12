AMICI | anticipazioni puntata di sabato 14 dicembre

Leggi la notizia su tvsoap

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Quella che vedremo alle 14,00 di14su Canale 5 sarà l’ultimadel 2019 didi Maria De Filippi (prossimo andranno in onda soap e telenovele). Il talent, infatti, prenderà la consueta pausa natalizia e ritornerà a gennaio. Come anticipatoscorso dalla conduttrice, in questail numero dei ragazzi presenti nella scuola passerà da 18 a 16. A dire il vero, il primo dei due eliminati è già stato decretato nell’episodio odierno trasmesso da Real Time: si tratta del ballerino Alioscia. Dalledella registrazione di oggi fornite da Il Vicolo delle News, apprendiamo che il secondo eliminato sarà uno tra Stefano e Inico, e per i professori colui che dovrà abbandonare la scuola è proprio Inico. Nel corso dellavedremo anche un torneo interno per stabilire chi saranno i sei ragazzi migliori e chi invece apparterrà ai ...

tvblogit : Amici 19, anticipazioni puntata 14 dicembre 2019: spoiler - zazoomblog : Alioscia eliminato da Amici 19 Anticipazioni puntata settimanale - #Alioscia #eliminato #Amici - VicolodelleNews : Anticipazioni ‘#Amici19': arriva un nuovo torneo che decreterà un vincitore unico. Un cantante viene eliminato e du… -