Ambra Lombardo | Kikò Nalli e la crisi Stavolta è lui a rompere il silenzio

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Dopo aver dato ufficialmente il via alla loro relazione,hanno dovuto affrontare non pochi problemi. Dopo le prime difficoltà venutesi a creare con i figli dell’ex marito di Tina Cipollari, la coppia ha cercato di far funzionare le cose. Solo qualche mese fa, però, una primaha messo in pausa per qualche giorno il rapporto tra l’acconciatore e la provocante professoressa siciliana. Tuttavia in quell’occasione la coppia riuscì a superare le tensioni, mostrandosi nuovamente unita. In seguito, però,ha dovuto fare i conti con un gossip che vedeva la suatra le braccia di Gaetano Arena, altro concorrente del reality di Canale 5.però non hai mai dubitato della sua donna, e si è così scoperto come il tutto sia stata una messa in scena organizzata a tavolino dallo stesso Arena.Ad alimentare i sospetti che tra loro l’amore sia giunto al ...

Dansai75 : RT @PC_Chiambretti: La professoressa Ambra Lombardo (che ha prestato il sedere al nostro Cristiano Malgioglio) interviene sul concetto di v… - laustweeting : RT @PC_Chiambretti: La professoressa Ambra Lombardo (che ha prestato il sedere al nostro Cristiano Malgioglio) interviene sul concetto di v… - TheBlondeIsa : RT @PC_Chiambretti: La professoressa Ambra Lombardo (che ha prestato il sedere al nostro Cristiano Malgioglio) interviene sul concetto di v… -