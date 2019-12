Ama rispetta ordinanza | aree trasferenza a Ostia e Ponte Malnome

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roma – In attesa di conoscere il sito o i siti per la discarica di Roma, Ama ha comunicato alla Regione i due dove realizzera’ altrettante stazioni dindo uno dei punti disposti dall’firmata lo scorso 27 novembre dal governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. La prima soluzione individuata e’ la proroga fino al 2021 della stazione di(che scadeva il prossimo 31 gennaio) nell’area Ama di, dove vengono stoccate fino a 300 tonnellate di rifiuti raccolti. L’altra localizzazione (anche questa di proprieta’ della municipalizzata) e’ relativa all’area di via dei Romagnoli a, dove e’ attivo il tritovagliatore mobile. Restano sempre in piedi le trasferenze di Rocca Cencia e Maccarese ma l’azienda guidata da Stefano Zaghis ha comunicato che sta cercando altre due, ...

