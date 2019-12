Altro che caso montato ad arte Renzi inciampa su Leone Di Nicola M5S | “Ora una

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “ha fatto bene a chiedere un dibattito pubblico, qui al Senato, sui finanziamenti alla politica. Ma se questo doveva essere il tema al centro della discussione, tra la citazione sbagliata della vicenda che portò alle dimissioni dell’ex presidente della Repubblicae quella dei discorsi di Craxi in Parlamento, direi che forse la sede scelta per il suo intervento non è stata la più felice”. Non ha dubbi il senatore M5S, Primo Di. Che prima di entrare in Parlamento, da giornalista de L’Espresso non solo pcipò in prima persona all’inchiesta che portò alle dimissioni dell’allora Capo dello Stato, ma denunciò con decine di articoli e inchieste gli scandali che hanno segnato negli anni la storia del finanziamento pubblico e privato ai partiti. Senatore, ha sentito il suo collega? Più che un intervento in un’aula parlamentare, sembrava un arringa in un’aula di ...

matteosalvinimi : ? Diamo il benvenuto nella grande famiglia della Lega ai senatori Ugo Grassi, Francesco Urraro e Stefano Lucidi che… - NicolaPorro : “Se una #donna appartiene al mondo progressista e dei cattolici di sinistra come #Cartabia (o la premier finlandes… - borghi_claudio : @AlessandroBido Altro cretino che non sa che la Lega fu l'unico partito a votare contro al MES nel 2012. Come prome… -