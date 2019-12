Alonso Inter | trattativa nel vivo | la proposta dei nerazzurri al Chelsea

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019), laper l’esterno di sinistra è entrata nel: ecco la primadeialIl giocatore spagnolo, titolare fisso con Conte, aveva perso il posto già nella passata stagione in favore di Emerson Palmieri (pallino della Juve) e in questa, con Lampard alla guida dei Blues, è completamente sparito dai radar, escluso dalla lista dai convocati nelle ultime 7 partite. I problemi fisici accusati nell’ultimo periodo da Asamoah hanno convinto Conte a fare un sondaggio, un approccio col suo ex calciatore per provare a portarlo a Milano. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, l’idea dell’è di offrire un prestito oneroso a cifre contenute, fissando un diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro. Andrà convinto il, non convinto al 100% da formula dell’operazione e valutazione complessiva. Leggi ...

