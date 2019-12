Almanacco del 13-12-2019 ore 07 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019)del giorno venerdì 13 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa di Santa Lucia patrona di Siracusa Lucia è un femminile del nome Romano Lucius che periodo al termine Lux lui c’è nome destinato ai bimbi nati in pieno giorno portato all’avventura è difficile trovarla più di una volta nello stesso posto e con le stesse persone è molto eccentrica ama lo scontro verbale ma anche sorprese le tue scenate di gelosia danno vita a battibecchi discussioni interminabili preferisci un partner che sappia problematizzare ma che sia soprattutto Fedele capace di amare con grande tracuriosissime naturalmente psicologa impara in poco tempo vizi virtù di chiunque le interessi Complimenti Lucia e noi facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare di oggi arrivano a Claudio tantissimi auguri Claudio a Franca e a Tiziana Tantissimi ...

