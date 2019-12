Allerta Meteo | la “Tempesta di Santa Lucia” entra nel vivo | si prospetta una sera notte

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019)– La “Tempesta diLucia” sta perre nel: la fase “clou” inizierà alle 17:00 del pomeriggio e durerà per tutta la, fino a domani, Sabato 14 Dicembre. Il fenomeno più rilevante sarà il vento, ma non bisogna sottovalutare la pioggia che sta già cadendo copiosa sulle Regioni tirreniche, in modo particolare su Liguria di Levante, Toscana e Lazio. Sono già caduti 45mm di pioggia tra Pisa e Livorno, 30mm a La Spezia, 20mm a Roma, con temperature di gran lunga differenti anche a pochi chilometri di distanza: +13°C a Grosseto, +12°C a Roma, +10°C a Livorno e La Spezia, +7°C a Pisa, +6°C a Siena, +4°C a Firenze, Genova, Prato, Lucca e Pistoia. Ancor più significativi gli sbalzi termici tra Sud e Nord Italia: in Sardegna è già arrivata l’aria calda che da domani riporterà un clima eccezionalmente mite e tiepido per ...

Roma : Domani 13 dicembre 2019 chiuse scuole, parchi, cimiteri e ville storiche. Previsti venti forti e piogge. A seguito… - ComuneNapoli : #AllertaMeteoNa Domani, 13 dicembre 2019, chiusi i parchi e le scuole cittadine a seguito dell'avviso di allerta me… - RaiNews : Fa paura l'arrivo di forti raffiche di vento con punte di 120 chilometri orari #Maltempo #scuole -