All Together Now | Michelle Hunziker | Malgioglio lascia?

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Delusioni in vista per: sembra che Cristianoe Iva Zanicchi lasceranno All Togheter Now per tornare a #CR4, La Repubblica delle donne.All Togheter Now Dopo l’abbandono di Iva Zanicchi sembra che anche Cristianonon sarà più ad All Togheter Now al fianco di: il paroliere più famoso della tv avrebbe deciso di fare ritorno a #CR4, e del resto anche il conduttore Piero Chiambretti aveva più volte richiesto la sua presenza nel corso delle puntate già trasmesse. La showgirl svizzera, tornata a condurre lo show dopo aver preso il timone di Amici Celebrities (su volere di Maria De Filippi e non senza qualche critica), ha rivelato che quest’anno ad All Togheter Now vi saranno molte sorprese, compreso il fatto che lei e J-Ax si esibiranno insieme in una canzone. “Canteremo Baby, it’s cold outside. Vedrete ...

