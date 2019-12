Algeria | manifestazione oceanica contesta il risultato delle elezioni

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Una enormeha invaso le vie di Algeri, perre lepresidenziali che si sono svolte ieri, 12 dicembre. Thousands march inafter controversial election result. Our latest: https://t.co/o2YHdbdB1F— Jason Burke (@burke jason) December 13, 2019 Secondo i manifestanti, lehanno di fatto confermato il sistema corrotto e opaco che avrebbe caratterizzato la presidenza di Abdelaziz Bouteflika dimessosi in aprile. Vendredi N°43 , la révolution du sourire à Constantine est déterminée comme jamais et assume ses revendications .#YETNAHAWGA3 #notmygovernment #تبون #تسقط انتخابات العصابات ##Algerie ne votera pas #hirak#Constantine pic.twitter.com/WSiqyCdV5R— Abdou Benattia♓ (@Abdou Benattia) December 13, 2019 A vincere leè stato infatti Abdelmadjid Tebboune, 74 anni, ex seguace del presidente espulso, eletto al ...

