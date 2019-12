Algeria | astensionismo record alle elezioni Il neo-presidente già contestato da migliaia

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ancora prima di essere eletto. Abdelmadjid Tebboune, ex primo ministro sotto Abdelaziz Bouteflika, è il nuovo capo di Stato dell’. Ha ottenuto il 58% dei suffragi, ma soltanto il 39% degli algerini è andato a votare secondo i primi dati diffusi dall’Autorità nazionale indipendente per le(Anie). Il tasso di partecipazione più basso della storia del paese. Persino meno nel 2014, quando Abdelaziz Bouteflika venne rieletto per un quarto mandato in assenza di una reale opposizione politica. Ddimissioni dell’exal potere dal 1999, gli algerini non hanno mai smesso di chiedere una reale transizione democratica. L’hirak, il movimento di protesta nato il 22 febbraio che ha ottenuto la storica caduta di Bouteflika, ha continuato a scendere in piazza per nove mesi. Così ha fatto anche il giorno delle presidenziali. “No al voto”, “i nostri sogni non ...

