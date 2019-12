Al Collana un megastore al posto della palestra per disabili

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) A meno di una settimana dall’inaugurazione dello Stadio, prevista per martedì prossimo, si susseguono i colpi di scena sull’impianto vomerese. Oggi scopriamo, leggendo il Corriere del Mezzogiorno, che la Giano, ditta aggiudicataria dello Stadio, ha pensato di impiantarvi un. Un’area commerciaele-sportiva, spiega al quotidiano l’ex campione di scherma Sandro Cuolo, “dove nasceranno probabilmente club che si occuperanno di fitness e che promuoveranno iniziative e prodotti”. Sarebbe una cosa bellissima messa così. Se non fosse che, a farne le spese, sono due palestre, di cui una destinata finora ai. Ilprenderà infatti ildi due palestre che danno su piazza Quattro Giornate «la prima dove veniva praticata scherma e l’altra invece frequentata dai». Per fare spazio ai profitti, evidentemente, la Giano dei ...

