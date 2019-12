Aida Yespica e il figlio Aron | «Non lo vedo da quattro mesi Sono a pezzi»

Leggi la notizia su leggo

(Di venerdì 13 dicembre 2019)è molto felice dal punto di vista sentimentale, dato che dopo un periodo di crisi p tronata fra le braccia del suo ex Geppy Lama, ma come mamma per il momento non lo è. Da...

zazoomblog : Aida Yespica a Verissimo il dramma del figlio: Non lo vedo da quattro mesi. E al suo compleanno... - #Yespica… - TuttoQuaNews : RT @BlitzQuotidiano: Aida Yespica: “Non vedo mio figlio Aron da quattro mesi” - zazoomnews : Aida Yespica: “Da 4 mesi non vedo mio figlio sono a pezzi” - #Yespica: #figlio #pezzi” -