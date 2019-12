Agropoli | da domani navette gratuite per raggiungere il centro storico

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Al via da, sabato 14 dicembre, il servizio navetta comunale gratuito peril borgo antico di. Sarà operativo tutti i fine settimana fino al 6 gennaio 2020. Il punto di ritrovo per coloro che volessero usufruirne è il parcheggio dell’ex campo sportivo Landolfi, a partire dalle ore 18.00. Condurrà ale al Castello Angioino Aragonese, dove è operativo il Castello incantato, la vera dimora di Babbo Natale, oltre ad un affascinante mostra di presepi artistici (presso sale nuove). Presso il borgo antico, sabato, a partire dalle ore 18.30, prenderà il via anche l’iniziativa “Lagane e struffoli al borgo” percorso eno-musico-gastronomico, inserito nell’ambito del progetto “M’illumino di Natale”. Alle 21.00 è in programma il concerto del gruppo “Vienteterra”. Con questo ultimo step si ...

