Addio al papà di Elisa Girotto | la mamma che lasciò 18 regali alla figlia prima di morire

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) È morto ildi, latrevigiana chedia soli 40 anni aveva lasciato 18per la figlioletta di pochi mesi, uno per ogni suo compleanno finomaggiore età. A darne notizia sui social è stato il genero, compagno di. "Mi hai accolto come un figlio e sei stato come un padre per me, Giancarloabbracciada parte mia" è il messaggio sui social.

antoniospadaro : 'Quando si perde la memoria, si perde la capacità di essere fedeli. E si diventa giudici degli altri', ha detto il… - Alessio_Porcu : Addio Luigi Cardarelli, il papà del giornalismo pontino - News_24it : LATINA - Addio a Luigi Cardarelli, già direttore di Latina Oggi e 'papà' di tanti giornalisti pontini. E' venuto a… -