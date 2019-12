Addestrata per salvare gli uomini | la cagnolina Frida avvelenata al parco da mano umana

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La storia di, unain forza al Gruppo Firenze del CISOM, il Corpo Italiano di Soccorso dell' Ordine di Malta, e pluripremiata per il suo lavoro soprattutto alla ricerca di vite umane disperse sotto le macerie. È statanei giorni scorsi con un'esca mentre era in unpubblico.

Crusade95058801 : RT @voce_senza: Ci sono Genitori che abbandonano i loro Figli... Lei, non è stata “Addestrata” per questo, Ma questa randagina, durante g… - FLampunio : RT @voce_senza: Ci sono Genitori che abbandonano i loro Figli... Lei, non è stata “Addestrata” per questo, Ma questa randagina, durante g… - angela_giuri : RT @voce_senza: Ci sono Genitori che abbandonano i loro Figli... Lei, non è stata “Addestrata” per questo, Ma questa randagina, durante g… -