A Salerno è sold out per “Van Gogh – La mostra immersiva” con già oltre 10mila presenze

Salerno - volontari a scuola chiedono soldi per bambini malati ma è una truffa : Alcune scuole di Salerno riportano un tentativo di raggiro ai danni dei bambini e dei genitori. Alcuni volontari, infatti, chiedevano soldi in offerta per bambini malati di cancro, senza avere l’autorizzazione dalla scuola e neppure dall’associazione per cui lavorano. In classe per progetti sull’alimentazione Il caso ricorda un’altra truffa simile successa qualche mese fa. Alcune persone giravano per Campobasso a chiedere offerte per i ...

Salerno - per giovedì sold out al Teatro Augusteo per la “Buona Novella” di De André : Tempo di lettura: 3 minutiÈ sold out giovedì sera (12 dicembre 2019), alle ore 21, al Teatro Augusteo di Salerno per la “Buona Novella” di Fabrizio De André riarrangiata per un ensemble di dodici strumenti, due formazioni corali ed una voce solista. A mettere in piedi l’intero progetto sono state le associazioni Laes ed Estro Armonico con il patrocinio del Comune di Salerno. La direzione artistica è di Silvana ...