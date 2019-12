6 Underground | Ryan Reynolds chiede scusa alle Spice Girls | Sono fantastiche!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) 6contiene una divertente scena che coinvolge una canzone delleha chiestoal gruppo. 6, il film action con, contiene un esilarante riferimentoe la star canadese ha ritenuto necessarioreper evitare problemi in famiglia. Durante la promozione del lungometraggio diretto da Michael Bay, la star canadese ha esordito dicendo. "Possiamo parlarne per un secondo? Non doveva essere usata quella canzone, avevo chiesto specificatamente per qualcosa di diverso, un vecchio brano dei 98 Degrees o qualcosa di simile".ha però aggiunto: "Il fatto è che il fo****o Michael Bay ha messo leche, dalla casa da cui provengo,quasi come una ...

Simone76623275 : RT @AnonimaCinefili: Firenze + Alfa Romeo + Ryan Reynolds + distruzione sconsiderata = DINAMITE ?? #6Underground: il film #Netflix di #Mich… - mmorphine_ : Sto guardando 6 Underground e tutto quello che riesco a pensare è: a) quanto è bono Ryan Reynolds b) quanto è bona… - venezia76cinema : RT @AnonimaCinefili: Firenze + Alfa Romeo + Ryan Reynolds + distruzione sconsiderata = DINAMITE ?? #6Underground: il film #Netflix di #Mich… -