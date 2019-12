20 Anni che Siamo Italiani | la Incontrada emoziona E D’Alessio duetta con la Tatangelo

Leggi la notizia su dilei

(Di sabato 14 dicembre 2019) Avevano promesso una serata ricca di sorprese, i due padroni di casa, e così è stato. Vanessae Gigitrionfano nell’ultima puntata di 20che, tra ospiti attesissimi e sorprese. La padrona di casa è apparsa più radiosa e brillante che mai e con la sua spontaneità, ancora una volta, ha conquistato il pubblico. Per l’ultima puntata della trasmissione la showgirl spagnola ha optato per un elegante e raffinato tailleur dal taglio maschile che ha esaltato le sue forme. Al suo fianco sempre presente Gigi: anche il cantautore italiano, come la sua partner ha scelto l’eleganza del nero in un completo che gli calza a pennello. A inaugurare l’atto finale dello show è stato un simpatico siparietto tra i conduttori di casa Rai e Il Volo. Il trio musicale italiano infatti ha fatto parte della rosa di ospiti della puntata finale di 20che...

virginiaraggi : Molti ricorderanno un ‘raffinatissimo’ titolo che mi dedicò oltre due anni fa il quotidiano Libero, “La patata boll… - mariocalabresi : Sono passati cinquant’anni da quella bomba che uccise diciassette persone e sprofondò l’Italia in un decennio di sa… - RaiTre : 12 dicembre 1969: la strage di #PiazzaFontana. Cinquant'anni fa l'attentato che segnò l'inizio degli anni di piomb… -