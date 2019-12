20 anni che siamo italiani | il compagno di Vanessa Incontrada sul palco con Gigi

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Durante la puntata di stasera, venerdì 13 dicembre, di 20che, in onda su Rai1, è salito sulildi. Si tratta di Rossano Laurini, al quale la conduttrice di origini spagnole è legata sentimentalmente dal 2007. È accaduto alla fine dell'esibizione diD'Alessio con la compagna Anna Tatangelo sulle note di Un nuovo bacio. La showgirl spagnola ha invitato il suo amato, seduto tra il pubblico, a raggiungerla, e ha sottolineato il fatto che si trattasse per lui del debutto in televisione al suo fianco. Quindi lo ha scherzosamente preso in giro per l'outfit non particolarmente elegante, per poi proporre ironicamente, con D'Alessio, di far condurre a Rossano e alla Tatangelo un nuovo programma.20che, ildisulconD'Alessio e Anna Tatangelo pubblicato su ...

virginiaraggi : Molti ricorderanno un ‘raffinatissimo’ titolo che mi dedicò oltre due anni fa il quotidiano Libero, “La patata boll… - mariocalabresi : Sono passati cinquant’anni da quella bomba che uccise diciassette persone e sprofondò l’Italia in un decennio di sa… - RaiTre : 12 dicembre 1969: la strage di #PiazzaFontana. Cinquant'anni fa l'attentato che segnò l'inizio degli anni di piomb… -