12 Ore del Golfo 2019 | Valentino Rossi 7° nelle qualifiche Il “Dottore” pensa alla 24

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ha concluso in settima posizione ledella 12 Ore di Abu Dhabi, gara di endurance nella quale ha deciso di cimentarsi insieme all’amico di una vita Alessio Salucci e al fratellino Luca Marini. L’equipaggio formato dal “Dottore” e dagli altri due citati, a bordo di una Ferrari 488 GT3 della scuderia svizzera Kessel Racing, sarà dunque protagonista di questa prova di durata, con un format particolare: assisteremo, infatti, a due manche da 6 ore. Si partirà alle 6.30 italiane e la prima run durerà fino alle 12.30. Si riprenderà, poi, a partire dalle ore 14.30 fino alle 21.30. La griglia di partenza, in questo senso, è stata determinata dsomma dei migliori crono dei tre piloti scesi in pista. Il trio-Salucci-Marini (tempo medio di 2’11″128) dunque partirà dquarta fila, mentre in pole posizione, con una media di ...

